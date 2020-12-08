Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı

08.12.2020 18:02 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:16

- Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı Ataşehir'de, arıza yapan otomobilini tamir etmek için aracın altına giren adamın cep telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti.

- Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı

İSTANBUL - Ataşehir'de, arıza yapan otomobilini tamir etmek için aracın altına giren adamın cep telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti. Şaşkına çeviren hırsızlık kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere gör olay, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Ataşehir ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Güzelbahçe Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre adı açıklanmayan bir kişinin aracı bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Araç sahibi, bozulan otomobilini tamir etmek için aracın altına eğilerek tamire koyuldu. Adam bozulan aracının tamiriyle meşgul olurken, o esnada otomobile yaklaşan 3 şüpheli, aracın çevresine bakarak duru tespiti yaptı. Üç şüpheliden biri otomobilin açık olan camından elini uzatarak aracın ön koltuğundaki cep telefonunu çaldı.

Sürücü, olanlardan habersiz arızalanan aracını tamire koyuldu

Adam, olanlardan habersiz aracın tamiriyle meşgul olurken, telefonu çalan hırsızlar gecenin karanlığından faydalanarak ara sokaklarda kayıplara karıştı.

Bu sırada otomobilindeki arızayı gideren şahıs, aracın altından çıkarak otomobiline tekrar bindi. Otomobilde telefonunun çalındığını fark eden adam, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaktaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, adamın tamir etmek üzere otomobilinin altına girdiği sırada 3 şüphelinin araca yaklaştığı ve zanlılardan birinin camı açık olan otomobilden cep telefonunu çaldığı belirlendi.

Görüntülere takılan faillerin biri yakalandı

Polis, kamera incelemelerinden zanlıların eşkalini tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden H.D., dün Yeniçamlıca Mahallesi'nde otomobilden çaldığı telefon ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlığa konu cep telefonu sahibine teslim edilirken, zanlı polisteki sorgusunun ardından bu sabah Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan hırsızlık şüphelisi H.D.'nin, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hırsızlık anı kamerada

Arabasını tamir eden adamın otomobilin altında olmasını fırsat bilen hırsızlar, araçtaki telefonu çalma anı güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde, gece arabasını tamir eden adamın dalgınlığından faydalanarak araca yaklaşan 3 hırsızın, kaşla göz arasında araçtaki cep telefonunu çaldığı anlar yer alıyor.

Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı
Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı
Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı
Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı
Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı
Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı
Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

İlgili Haberler

Yevmiye parasıyla aldığı otomobili çalındı
Yevmiye parasıyla aldığı otomobili çalındı
Son dakika haber: Cep telefonu hırsızlığı kamerada
Son dakika haber: Cep telefonu hırsızlığı kamerada
Yere yatırdıkları adamın parasını gasp eden 3 zanlı tutuklandı
Yere yatırdıkları adamın parasını gasp eden 3 zanlı tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ivana Sert Perihan Savaş Haluk Bilginer
Spor Samatta Caner Erkin Samet Aybaba Burak Yılmaz Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Ankara Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobilini tamir eden adamın cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 18:19:06. #1.15#
title