Otomobilini Sel Sularından Korumak İçin Bunu Yaptı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel sularından korumak istediği otomobilinin altına taş ve kriko koyan vatandaşın yöntemi görenleri şaşırttı.

Kızıltepe'de Sadettin Turan adlı bir vatandaş, önceki gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle aracını sel sularından korumak için ilginç bir yönteme başvurdu. Turan otomobilini, altına kriko ve taş koyarak yerden yükseltti. Söz konusu durum görenleri şaşırttı. Esnaflık yapan Turan, bu yöntemle aracını sel sularından korumak istediğini belirtti. Aniden bastıran yağışla birlikte ilçede sel olunca böyle bir yöntem geliştirdiğini ve sonuç aldığını ifade eden Turan, insanların şaşkınlık içinde aracını izlediğini, aracının sele kapılmaktansa böyle bir şeyi geliştirmenin daha mantıklı olduğunu dile getirdi. - MARDİN