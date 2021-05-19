Otomobilini park ederken 4 metreden sitenin bahçesine uçtu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilini park ederken 4 metreden sitenin bahçesine uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilini park etmeye çalışırken fren yerine gaza basan sürücü, 4 metre yükseklikten sitenin bahçesine uçtu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilini park etmeye çalışırken fren yerine gaza basan sürücü, 4 metre yükseklikten sitenin bahçesine uçtu. Sürücü ve eşi kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Abdulaziz E. (65) 41 HP 023 plakalı otomobilini park ettiği sırada fren yerine gaza basınca 4 metre yükseklikten sitenin bahçesine uçtu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin içinden çıkmakta zorlanan Abdulaziz E. ve yolcu olarak bulunan eşi Duriye E. (65), çevredeki vatandaşların yardımlarıyla otomobilden çıkarıldı. Ambulansa alınan çift, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Otomobilini park ederken 4 metreden sitenin bahçesine uçtu
Otomobilini park ederken 4 metreden sitenin bahçesine uçtu
Otomobilini park ederken 4 metreden sitenin bahçesine uçtu
Otomobilini park ederken 4 metreden sitenin bahçesine uçtu
Otomobilini park ederken 4 metreden sitenin bahçesine uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu
İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Beren Saat Deniz Çakır Şeyma Subaşı
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobilini park ederken 4 metreden sitenin bahçesine uçtu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 18:12:28. #1.15#

title