Otomobilini park ederken 4 metreden sitenin bahçesine uçtu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilini park etmeye çalışırken fren yerine gaza basan sürücü, 4 metre yükseklikten sitenin bahçesine uçtu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilini park etmeye çalışırken fren yerine gaza basan sürücü, 4 metre yükseklikten sitenin bahçesine uçtu. Sürücü ve eşi kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Abdulaziz E. (65) 41 HP 023 plakalı otomobilini park ettiği sırada fren yerine gaza basınca 4 metre yükseklikten sitenin bahçesine uçtu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin içinden çıkmakta zorlanan Abdulaziz E. ve yolcu olarak bulunan eşi Duriye E. (65), çevredeki vatandaşların yardımlarıyla otomobilden çıkarıldı. Ambulansa alınan çift, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı