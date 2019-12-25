Otomobilini modifiye ettirip "çocukluk hayalini" gerçekleştirdi

25.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:54

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 24 yaşındaki Muhammet Ertem, geçen yıl şubat ayında satın aldığı Doğan SLX marka 2001 model otomobilini modifiye ettirip hayalini gerçekleştirdi.

İşe jantları değiştirerek başlayan Ertem, yurt içi ve dışından temin ettiği malzemelerle motorunu yükseltip farlarını yenilettiği, BMW koltukları döşettiği, güneşlik (sunroof) yaptırdığı aracını farklı bir görünüme kavuşturdu.

Ertem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıllık hayalini gerçekleştirmek için satın aldığı otomobilini modifiye etmeye başladığını söyledi.

Aracının öncelikle dış görünümüne el atarak işe koyulduğunu belirten Ertem, şöyle devam etti:

"Jantlarım yaklaşık 3 aydır evde yatıyordu. Jantlarımı ilk tasarıma soktum. Daha sonra kısa travers denilen işlemi yaptık araca, motorunu yükselttik. Aşağı sürtüp araca zarar vermesin diye coil uygulaması yaptık. Arkasına flaş uygulaması yapıp jantları dışarı attırdık. Ankara'ya götürüp üstüne sunroof açtırdık. İşçiliği profesyonel. Far uygulaması yaptık. stoplarını değiştirip içine el tasarımı krom stop taktık. Mor stop, içi komple dizayn edildi. Her şey el yapımı. Aracın camlarını komple değiştirip, renkli cama çevirdik. Arka camlarında kelebek iptali vardı, onları yaptık. Yani araçla tek tek komple uğraştık."

"Aracı gelebileceği en iyi seviyeye getirdik"

Ertem, otomobilinin tasarımını güzelleştirmek için farklı ekipmanlar yerleştirdiğini aktardı.

BMW aynaları ve vites topuzu taktığını dile getiren Ertem, "Türkiye'de 6 tane bulunan spor direksiyonu kullandık. Araca son olarak BMW koltuklarını döşedik. Komple iç tasarımını yaptık. Teyp tesisatı kullandık. Aracı gelebileceği en iyi seviyeye getirdik. Herhangi bir kusuru kalmasın diye alırken zaten yüksek model tercih ettik." dedi.

Modifiye tutkusunun çocukluğunda başladığını vurgulayan Ertem, şöyle konuştu:

"Mahallede bir abimiz vardı, günde 2-3 kez arabasını yıkardı. Temiz bir arabayı yıkıyordu. Biz o zaman çocuktuk, bisikletlerimiz vardı. 'Bizim de bir gün böyle bir arabamız olur' diye düşünürdük. Bu hayalimi sonunda gerçekleştirmeyi başardım. Tofaş, zaten kasası ile oynayabileceğimiz bir araç. Etiket taktığınız zaman, en ufak bir şey yaptığın zaman fark ediyor, araçta kendini gösteriyor. Yorumlar olsun, sosyal medyada olsun, fuarlarda olsun çok güzel tepkiler alıyoruz. Türkiye genelinde 3 güzellik fuarına katıldım, iki kez birincilik, bir kez de üçüncülüğüm var."

Kaynak: AA