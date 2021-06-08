Otomobilini mıcıra kaptıran öğretmen ölümden döndü
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Otomobilini mıcıra kaptıran öğretmen ölümden döndü

Otomobilini mıcıra kaptıran öğretmen ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde mıcır dökülen yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili ile takla atarak yaklaşık 5 metrelik şarampole yuvarlanan öğretmen yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde mıcır dökülen yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili ile takla atarak yaklaşık 5 metrelik şarampole yuvarlanan öğretmen yaralandı.

Kaza, Elbistan-Nurhak karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Akbayır Şehit Yusuf Kaya Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Zehrin Mutlu (24), 16 AEK 631 plakalı otomobili ile mesaisine başlamak üzere yola çıktı. Mutlu'nun otomobili, çöplük mevkiine yaklaştığında yola dökülen mıcıra kapıldı. Savrulan otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikteki şarampolden uçtu. Takla atarak duran otomobildeki genç öğretmen yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, yan yatan otomobildeki yaralı öğretmenin yardımına koştu. Araçtan çıkarılan Mutlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, araçta yakıt sızıntısı ihtimaline karşı önlem alırken, tedavisi süren öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yola dökülen mıcır ise kazanın ardından iş makinesi yardımıyla temizlendi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Otomobilini mıcıra kaptıran öğretmen ölümden döndü
Otomobilini mıcıra kaptıran öğretmen ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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