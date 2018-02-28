Otomobilinin Üstüne Kanepe, Bagajına da Buzdolabı Koyan Sürücü Trafikte Böyle İlerledi
Sultanbeyli'de, bagajında buzdolabı, tavanında kanepe taşıdığı otomobiliyle trafikte ilerleyen sürücü, trafiği hiçe sayıp kazaya davetiye çıkardı.
Sultanbeyli'de, bagajında buzdolabı, tavanında kanepe taşıdığı otomobiliyle trafikte ilerleyen sürücü, kazaya davetiye çıkardı.
OTOMOBİLİN TAVANINA KANEPE BAGAJINA BUZDOLABI KOYDU
Battalgazi Mahallesi Şark Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 ML 466 plakalı otomobil, görenleri hayrete düşürdü. Bagaj kısmında buzdolabı ve tavanında kanepe taşıyan otomobil sürücüsü, trafikte ilerleyerek kazaya davetiye çıkardı. Sultanbeyli meydanına doğru ilerleyen otomobil, daha sonra gözden kayboldu.
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