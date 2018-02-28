Otomobilinin Üstüne Kanepe, Bagajına da Buzdolabı Koyan Sürücü Trafikte Böyle İlerledi
AFRİN HAREKATI'NDA 40. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Otomobilinin Üstüne Kanepe, Bagajına da Buzdolabı Koyan Sürücü Trafikte Böyle İlerledi

Sultanbeyli'de, bagajında buzdolabı, tavanında kanepe taşıdığı otomobiliyle trafikte ilerleyen sürücü, trafiği hiçe sayıp kazaya davetiye çıkardı.

Sultanbeyli'de, bagajında buzdolabı, tavanında kanepe taşıdığı otomobiliyle trafikte ilerleyen sürücü, kazaya davetiye çıkardı.

OTOMOBİLİN TAVANINA KANEPE BAGAJINA BUZDOLABI KOYDU

Battalgazi Mahallesi Şark Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 ML 466 plakalı otomobil, görenleri hayrete düşürdü. Bagaj kısmında buzdolabı ve tavanında kanepe taşıyan otomobil sürücüsü, trafikte ilerleyerek kazaya davetiye çıkardı. Sultanbeyli meydanına doğru ilerleyen otomobil, daha sonra gözden kayboldu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.