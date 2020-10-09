Otomobilini doludan korumak için kıraathanenin içine aldı
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Otomobilini doludan korumak için kıraathanenin içine aldı

09.10.2020 18:25 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:29
Otomobilini doludan korumak için kıraathanenin içine aldı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kıraathane işleten Ercan Baydur, meteorolojinin dolu yağışı uyarısı üzerine otomobilini, camlarını söktüğü kıraathanenin içine sokarak, korumaya aldı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kıraathane işleten Ercan Baydur, meteorolojinin dolu yağışı uyarısı üzerine otomobilini, camlarını söktüğü kıraathanenin içine sokarak, korumaya aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önceki gün Trakya genelinde şiddetli yağmur ve dolu yağışı uyarısında bulundu. Uyarı üzerine Lüleburgaz'ın Yıldırım Mahallesi'nde kıraathane işleten Ercan Baydur, otomobilini dolu yağışından korumak için işlettiği kıraathaneyi tercih etti. Baydur, giriş katındaki iş yerinin camlarını söküp, otomobilini iş yerine park etti. Kıraathaneye gelenler içeride park edilmiş otomobil görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.Belediyeden dolu yağışı olacağını ve önlem alınması yönünden cep telefonuna mesaj geldiğini söyleyen Ercan Baydur, otomobilini park etmek için otoparklarda yer aradığını ancak bulamadığını söyledi. Arkadaşlarının otomobili kıraathaneye park etme önerisinde bulunduğunu belirten Baydur, "Camları açtık destek ile beraber soktuk otomobili doludan zarar görmeyelim diye. Aracı 1,5 ay önce aldım. Yeni aynasını kırdılar, zaten burada yolda birde dolu vurmasın diye içeriye aldım. İyi oldu tedbir oldu. Müşteriler gülüyorlar, şaşırıyorlar kahvenin içinde olduğu için" dedi.


- Kırklareli
Otomobilini doludan korumak için kıraathanenin içine aldı
Otomobilini doludan korumak için kıraathanenin içine aldı
Otomobilini doludan korumak için kıraathanenin içine aldı
Otomobilini doludan korumak için kıraathanenin içine aldı
Otomobilini doludan korumak için kıraathanenin içine aldı
Otomobilini doludan korumak için kıraathanenin içine aldı
Otomobilini doludan korumak için kıraathanenin içine aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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