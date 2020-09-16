Otomobilini 25 bin TL'ye satıp TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladı HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde kendine ait otomobilini 25 bin TL'ye satıp parasını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlayan Gani Güç'e altın madalya ve berat takdim edildi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde kendine ait otomobilini 25 bin TL'ye satıp parasını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlayan Gani Güç'e altın madalya ve berat takdim edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ülke genelinde kutlanan 9 Eylül Gaziler Günü kapsamında gazilerin katıldığı bir yemek düzenledi. Yemeğe Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Hatay üyeleri ve gaziler katıldı. Yemek sonrası ise vakfa bağışta bulunan hayırseverler sahneye çağrıldı. TSK Güçlendirme Vakfı'na arabasını satarak 25 bin TL bağışlayan Gani Güç ile 5 bin TL bağışlayan Hakan Yurtcan'a altın madalya ve berat takdim edildi.

'ORDUMUZUN ARKASINDA DURMALIYIZ'Arabasını 25 bin TL'ye sattığını ve hiç düşünmeden bağış yaptığını kaydeden hayırsever Gani Güç, uzun süreden beri bu anı beklediğini kaydetti. Çok mutlu ve duygulu olduğunu belirten Güç, "Eski bir arabam vardı. Sattım ve ordumuza bağışladım. Biz ordumuza sahip çıkmazsak kimse çıkmaz. Onlar sayesinde rahat uyuyoruz. Ordumuzun arkasında durmalıyız. Onlarla her zaman gurur duyuyoruz. Elimizden geldiğince bir bağışta bulunduk" dedi.'HALKIMIZ ORDUSUNUN YANINDA'

Son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli operasyonlara imza attığını ve bu süreçlerde Türk halkının her daim ordusunun yanında olduğunu kaydeden Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Emekli Albay Faik Ahmet Karadeniz, gelen bağışlarla daha da güçlendiklerini söyledi. Gazilik gününün önemine de değinen Karadeniz, gaziler ve şehitlerle ömürleri boyunca gurur duyulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: DHA