OTOMOBİLİNE BİNERKEN 2 KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINDA ÖLDÜ - Haberler
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OTOMOBİLİNE BİNERKEN 2 KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINDA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı, Anıl Atar - Güncel
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OTOMOBİLİNE BİNERKEN 2 KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINDA ÖLDÜ

ADANA'da, evinden çıkan Yusuf Yosunkaya (28), otomobiline binerken kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

ADANA (DHA) - ADANA'da, evinden çıkan Yusuf Yosunkaya (28), otomobiline binerken kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Yosunkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Evinden çıkan Yusuf Yosunkaya, 01 AHT 055 plakalı otomobiline bindiği sırada 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan mermilerle yaralanan Yosunkaya, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yosunkaya, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Yosunkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yusuf Yosunkaya'nın cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

OTOMOBİLİNE BİNERKEN 2 KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINDA ÖLDÜ

OTOMOBİLİNE BİNERKEN 2 KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINDA ÖLDÜ

OTOMOBİLİNE BİNERKEN 2 KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINDA ÖLDÜ

OTOMOBİLİNE BİNERKEN 2 KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINDA ÖLDÜ

OTOMOBİLİNE BİNERKEN 2 KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINDA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Silah, Polis, Adana, Güncel, Haberler

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