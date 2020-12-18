Hatay'da otomobiline başka araca ait plaka takan sürücüye 12 bin 591 lira ceza
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Hatay'da otomobiline başka araca ait plaka takan sürücüye 12 bin 591 lira ceza

18.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:15

Hatay'da drone destekli trafik uygulamasında, otomobiline başka araca ait plaka taktığı belirlenen sürücüye 12 bin 591 lira ceza uygulandı.

Hatay'da drone destekli trafik uygulamasında, otomobiline başka araca ait plaka taktığı belirlenen sürücüye 12 bin 591 lira ceza uygulandı.

Trafik Şube Müdürlüğü ile İHA Büro Amirliği ekipleri, Ekinci Kavşağı'nda şüphe üzerine bir otomobili havadan takibe aldı.

Uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan motor şase sorgusunda, aracın plakasının farklı ve hacizli olduğu belirlendi.

Sürücüye, otomobiline başka araca ait plaka takmak, muayenesiz ve sürücü belgesiz araç kullanmak ve kapsam dışı egzoz nedeniyle 12 bin 591 lira ceza kesildi.

Araç trafikten men edildi, sürücünün üzerinde bulunan kurusıkı tabancaya el konuldu.

Hatay'da otomobiline başka araca ait plaka takan sürücüye 12 bin 591 lira ceza
Hatay'da otomobiline başka araca ait plaka takan sürücüye 12 bin 591 lira ceza
Hatay'da otomobiline başka araca ait plaka takan sürücüye 12 bin 591 lira ceza
Hatay'da otomobiline başka araca ait plaka takan sürücüye 12 bin 591 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:21:07. #1.15#
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