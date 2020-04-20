Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba yakalandı
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Esenyurt, 3. Sayfa

Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba yakalandı

Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba yakalandı Ehliyetine el konulan babaya 3 bin 460 lira idari para cezası kesildi Esenyurt'ta evde canı sıkıldığı iddiasıyla akülü arabaya bindirdiği çocuğunu iple otomobiline bağlayarak caddede gezdiren sürücü baba, sivil trafik...

20.04.2020 22:11 | Son Güncelleme: 20.04.2020 22:12
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba yakalandı

Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba yakalandı

Ehliyetine el konulan babaya 3 bin 460 lira idari para cezası kesildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta evde canı sıkıldığı iddiasıyla akülü arabaya bindirdiği çocuğunu iple otomobiline bağlayarak caddede gezdiren sürücü baba, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücüye toplamda 3 bin 460 lira idari para cezası kesildi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Bu kapsamda Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan M.A., canı sıkıldığı gerekçesiyle çocuğunu dışarıya çıkarttı. Dışarıya çıkarttığı yetmezmiş gibi çocuğunu bir de akülü arabaya bindiren baba M.A., iple otomobiline bağlayarak Tonguç Baba Caddesi üslerinde gezdirmeye başladı. Manzarayı gören bir vatandaş ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Ehliyetine el konulup 3 bin 180 lira ceza

Görüntünün medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, otomobilin plakasını kısa sürede tespit etti. Sürücünün kimliğini de belirleyen sivil trafik polisi, M.A.'yı evinde gözaltına alarak şubeye götürdü. Şahsa burada, "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet"ten 3 bin 180 lira, "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan ise 280 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak

Şubede işlemleri tamamlanan M.A., "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Esenyurt Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba yakalandı

Kaynak: İHA

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