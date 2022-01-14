Otomobilinden inip yol kenarında tartıştığı kişilere ateş açtı: 2 yaralı - Haberler
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Otomobilinden inip yol kenarında tartıştığı kişilere ateş açtı: 2 yaralı

Otomobilinden inip yol kenarında tartıştığı kişilere ateş açtı: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

ADANA'da seyir halindeki otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü, durdurduğu aracından inip, yol kenarında tartıştığı 3 kişiye tabancayla ateş açtı.

ADANA'da seyir halindeki otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü, durdurduğu aracından inip, yol kenarında tartıştığı 3 kişiye tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Emre G. ve Osman F. yaralanırken, otomobiline binen şüpheli ise kaçtı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Yol kenarında yürüyen 3 arkadaş Emre G., Osman F. ve ismi öğrenilemeyen kişi, henüz bilinmeyen nedenle yanlarından geçen otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilin sürücüsü, belindeki tabancayı çıkartıp, 3 arkadaşa ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Emre G. ve Osman F. kanlar içerisinde kalırken, şüpheli ise otomobiline binip, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki arkadaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Emre G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


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Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Son Dakika Haberleri

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