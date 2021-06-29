Otomobilinden inen kadını dövdü, serbest kaldı
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Otomobilinden inen kadını dövdü, serbest kaldı

Otomobilinden inen kadını dövdü, serbest kaldı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere - Haberler | Güncel

SAMSUN'da bir sürücünün otomobilinden inen kadını darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAMSUN'da bir sürücünün  otomobilinden inen kadını darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin gözaltına aldığı şüpheli, kadın şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Değirmenbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi açıklanmayan kadın, duran otomobilden inerek kaldırıma oturdu. Otomobilin sürücüsü erkek ise aracından inerek kadını dövmeye başladı. Kadını zorla araca bindiren şüpheli, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Kadının dövüldüğü anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, yakaladığı şüpheli ile darbedilen kadını ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Kadın, polise şüpheliden şikayetçi olmadığını söyledi. Şüpheli, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


- Çarşamba
Otomobilinden inen kadını dövdü, serbest kaldı
Otomobilinden inen kadını dövdü, serbest kaldı
Otomobilinden inen kadını dövdü, serbest kaldı
Otomobilinden inen kadını dövdü, serbest kaldı
Otomobilinden inen kadını dövdü, serbest kaldı
Otomobilinden inen kadını dövdü, serbest kaldı
Otomobilinden inen kadını dövdü, serbest kaldı
Otomobilinden inen kadını dövdü, serbest kaldı
Otomobilinden inen kadını dövdü, serbest kaldı
Otomobilinden inen kadını dövdü, serbest kaldı
Otomobilinden inen kadını dövdü, serbest kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere

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