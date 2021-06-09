Otomobilinden 206 gram uyuştucu çıkan şüpheli şahıs tutuklandı
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Otomobilinden 206 gram uyuştucu çıkan şüpheli şahıs tutuklandı

Otomobilinden 206 gram uyuştucu çıkan şüpheli şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, otomobilinde 206 gram uyuştucu madde eroin ele geçirilen şüpheli şahıs mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, otomobilinde 206 gram uyuştucu madde eroin ele geçirilen şüpheli şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği Z.A.Ö., isimli şahıs idaresindeki otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde yapılan aramalarda aracın sol ön teker üzeri marşibel kısmına zulalanmış 2 paket halinde 206 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken şahıs ise gözaltına alındı.

Polis merkezinde sorgusu tamamlanan şahıs daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kek poşetinden uyuşturucu çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları H.C. idaresindeki otomobilde yaptıkları aramada ise çöp görüntüsü verilmiş bir kek poşeti içerisinde folyaya sarılı 2,25 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, H.C. isimli şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobilinden 206 gram uyuştucu çıkan şüpheli şahıs tutuklandı
Otomobilinden 206 gram uyuştucu çıkan şüpheli şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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