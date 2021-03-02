Otomobilindeki hasarı kontrol etmek isterken TIR'ın altında kaldı
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Otomobilindeki hasarı kontrol etmek isterken TIR'ın altında kaldı

02.03.2021 13:18 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:22
Otomobilindeki hasarı kontrol etmek isterken TIR'ın altında kaldı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Sinem Kuran (45), çarptığı TIR'ın otomobiline verdiği zararı kontrol etmek isterken hareket eden TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Sinem Kuran (45), çarptığı TIR'ın otomobiline verdiği zararı kontrol etmek isterken hareket eden TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Ali Kuş (65), ifadesinde kazayı fark etmediğini, Kuran'ı görmediğini söyledi. 

Kaza, dün sabah, Akçay Caddesi 6'ncı Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sinem Kuran (45) yönetimindeki 35 GB 4539 plakalı otomobil, Ali Kuş idaresindeki 34 DAE 978 plakalı TIR'a yandan çarptı. Maddi hasarlı kaza üzerine otomobilinden inen Kuran, hareket eden TIR'ın altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Yapılan kontrolde Kuran'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, TIR sürücüsü Ali Kuş gözaltına alındı.Kuş'un ifadesinde kazayı fark etmediğini, Kuran'ın araçtan indiğini görmediğini söylediği öğrenildi. Kuş, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.


Otomobilindeki hasarı kontrol etmek isterken TIR'ın altında kaldı
Otomobilindeki hasarı kontrol etmek isterken TIR'ın altında kaldı
Otomobilindeki hasarı kontrol etmek isterken TIR'ın altında kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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