Otomobilindeki 40 bin TL sahte paradan haberi olmadığını söyledi SAMSUN'da, polis ekiplerinin Kurban Bayramı öncesi yaptığı denetimler sırasında, bir araçta, kağıda sarılmış 40 bin TL sahte para ele geçirildi.

SAMSUN'da, polis ekiplerinin Kurban Bayramı öncesi yaptığı denetimler sırasında, bir araçta, kağıda sarılmış 40 bin TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli G.T. (31), "Paranın sahte olduğundan haberim yoktu" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi, sahte paraya yönelik çalışma başlattı. Dün gece saatlerinde devriye gezen motosikletli yunus ekipleri, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobil sürücüsünü durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, arka koltukta bulunan çanta içerisinde kağıda sarılmış 40 bin TL sahte para ele geçirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü G.T., paranın sahte olduğundan habersiz olduğunu söyledi.Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA