Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı
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Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, polisin arama yaptığı otomobilde 8 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

BOLU'da, polisin arama yaptığı otomobilde 8 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolunda yapılan uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 8 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, sürücü F.A. gözaltına alındı. F.A. emniyetteki işlemlerin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 


Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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