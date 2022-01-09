Otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan bir araçta 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan bir araçta 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'dan İnegöl'e uyuşturucu getirileceği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Serkan Y. (41) idaresindeki otomobili operasyonla durdurdu.

Otomobilde yapılan aramalarda 5 kilogram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan Serkan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğu kanıtlandı

Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğu kanıtlandı

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title