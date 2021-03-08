OTOMOBİLİNDE UYUŞTURUCU BULUNAN OYUNCU İLE BERABERİNDEKİ 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI (1)
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OTOMOBİLİNDE UYUŞTURUCU BULUNAN OYUNCU İLE BERABERİNDEKİ 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI (1)

08.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:43
OTOMOBİLİNDE UYUŞTURUCU BULUNAN OYUNCU İLE BERABERİNDEKİ 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI (1)

Büşra ÇOBAN/ -OTOMOBİLİNİN bagajında bir miktar uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, polisteki ifadesinin tamamlanmasının ardından arkadaşı Nimet Y. ve aracına uyuşturucu koymuş olabileceği iddiasında bulunduğu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Büşra ÇOBAN/ -OTOMOBİLİNİN bagajında bir miktar uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, polisteki ifadesinin tamamlanmasının ardından arkadaşı Nimet Y. ve aracına uyuşturucu koymuş olabileceği iddiasında bulunduğu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile birlikte adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan oyuncu Ayşegül Çınar ile 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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