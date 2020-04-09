Otomobilinde tabancayla öldürülmüş bulundu ORDU'nun Korgan ilçesinde 3 çocuk babası Murat Azer (35) otomobilinde tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

ORDU'nun Korgan ilçesinde 3 çocuk babası Murat Azer (35) otomobilinde tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İlçeye bağlı Yukarıkozpınar Mahallesi'nde yaşayanlar, yol kenarında park halinde bulunan otomobilde sürücünün hareketsiz olduğunu fark edince jandarmayı aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün 3 çocuk babası Murat Azer olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak, öldürüldüğü belirlendi.Azer'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Korgan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.

Kaynak: DHA