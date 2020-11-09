Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı
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Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı

09.11.2020 23:03 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:12
Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobilinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Selami Kangur (54), ağır yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobilinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Selami Kangur (54), ağır yaralandı. 

Olay, akşam saatlerinde Kozan Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Oruçlu köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki otomobilinde oturan Selami Kangur, araca yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Kangur, yakınlarını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen yakınları, Kangur'u kendi araçlarıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Kangur, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'nde sevk edildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 


Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı
Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı
Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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