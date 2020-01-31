Otomobilinde ruhsatsız 2 tabanca ile yakalanıp, gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Otomobilinde ruhsatsız 2 tabanca ile yakalanıp, gözaltına alındı - Haber

Otomobilinde ruhsatsız 2 tabanca ile yakalanıp, gözaltına alındı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, otomobilinde 2 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

31.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:28
Otomobilinde ruhsatsız 2 tabanca ile yakalanıp, gözaltına alındı

KÜTAHYA'nın ilçesinde, otomobilinde 2 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Simav İlçe Komutanlığı ekipleri, M.Ç.'nin (44) çevre illerden temin ettiği ruhsatsız tabancaları ilçe merkezi ile köylerde satacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, dün akşam M.Ç.'nin otomobilini durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, bir şarjör ile bir miktar mermi ele geçirildi. M.Ç., gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler