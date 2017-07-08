Otomobilinde Öldürülen Kişiyi Sevgilisinden Para İstediği İçin Vurmuş

Otomobilinde öldürülen kişiyi sevgilisinden para istediği için vurmuş

Konya'da seyir halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen kişinin para istediği kadının erkek arkadaşı öldürdüğü ortaya çıktı



KONYA - Konya'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen kişinin sürekli para istediği kişinin erkek arkadaşının vurduğu belirlendi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İddiaya göre, Yunus Şener Yaşar U.'nun hayat kadını olarak çalıştığı ileri sürülen sevgilisi Büşra B.'den günlük kendisine bir miktar para vermesini istedi. Yaşar U. sevgilisinden para isteyen kişinin yanına giderek tartışmaya başladı. Çıkan kavgada yaralanan Yaşar U. hastaneye kaldırılırken çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Yunus Şener tutuklanarak cezaevine girdi.

"Rahatsız etme sana para vermeyecek"

Bir hafta önce cezaevinden tahliye edilen Yunus Şener hayat kadını olduğu ileri sürülen sevgilisi Büşra C. ile dolaşırken merkez Karatay ilçesi Aziziye Caddesinde hayat kadını Büşra B.'yi görerek kendisine para vermesini istedi. Durumdan haberdar olan Yaşar U., Yunus Şener'e, "Sevgilimi rahat bırak sen ona karışamazsın. Rahatsız etme sana para vermeyecek" demesi üzerine ikili tekrar tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Yaşar U. aracında bulunan tüfeği almaya gittiği sırada Yunus Şener otomobiline binerek hareket etti. Şener'in kaçtığını gören Yaşar U. otomobile pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Otomobilin camından içeri giren saçmalarla yaralanan şahıs direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerine çarparak durabildi.

Tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri olayı gerçekleştiren Yaşar U. ve olay esnasında orada olan Büşra B., Büşra C., Nihat H. ile Yunus Şener'in otomobilinden telefonunu aldığı iddia edilen F.K'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yaşar U. tutuklanırken, sevgilisi Büşra B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Büşra C., Nihat H. ve F.K'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.