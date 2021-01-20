Otomobilinde öldüğü sanıldı, polisin kontrolünde uyuyakaldığı anlaşıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, çalışır vaziyette, park halindeki otomobilde hareketsiz yatan Ahmet Akduman'ın (29), öldüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde uyuyakaldığı anlaşıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, çalışır vaziyette, park halindeki otomobilde hareketsiz yatan Ahmet Akduman'ın (29), öldüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde uyuyakaldığı anlaşıldı.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, eski Manisa yolunda meydana geldi. Yoldan geçenler, çalışır vaziyette, park halinde bulunan 42 J 4692 plakalı otomobilin arka koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Bu kişinin öldüğünü sanan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, ismi Ahmet Akduman olduğu öğrenilen kişinin uyuyakaldığı anlaşıldı. Uyandırılan Akduman, aracıyla bulunduğu yerden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı