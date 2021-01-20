Otomobilinde öldüğü sanıldı, polisin kontrolünde uyuyakaldığı anlaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Otomobilinde öldüğü sanıldı, polisin kontrolünde uyuyakaldığı anlaşıldı

20.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:11
Otomobilinde öldüğü sanıldı, polisin kontrolünde uyuyakaldığı anlaşıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, çalışır vaziyette, park halindeki otomobilde hareketsiz yatan Ahmet Akduman'ın (29), öldüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde uyuyakaldığı anlaşıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, çalışır vaziyette, park halindeki otomobilde hareketsiz yatan Ahmet Akduman'ın (29), öldüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde uyuyakaldığı anlaşıldı.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, eski Manisa yolunda meydana geldi. Yoldan geçenler, çalışır vaziyette, park halinde bulunan 42 J 4692 plakalı otomobilin arka koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Bu kişinin öldüğünü sanan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, ismi Ahmet Akduman olduğu öğrenilen kişinin uyuyakaldığı anlaşıldı. Uyandırılan Akduman, aracıyla bulunduğu yerden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobilinde öldüğü sanıldı, polisin kontrolünde uyuyakaldığı anlaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 15:15:22. #1.15#
title