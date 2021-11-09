OTOMOBİLİNDE KALP KRİZİ GEÇİREREK YAŞAMINI YİTİRDİ - Haberler
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OTOMOBİLİNDE KALP KRİZİ GEÇİREREK YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, Orhan Peker (65) bulvarda park halindeki otomobilinin içinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

DÜZCE'de, Orhan Peker (65) bulvarda park halindeki otomobilinin içinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Olay saat 10.00 sıralarında Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Park halindeki 81 AP 557 plakalı otomobil içinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, otomobildeki kişinin öldüğünü belirledi. İlk belirlemelere göre Orhan Peker'in kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Orhan Peker'in, Çay Mahallesi'ndeki evine giderken yolda rahatsızlandığı belirtilirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Peker'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİLİNDE KALP KRİZİ GEÇİREREK YAŞAMINI YİTİRDİ

OTOMOBİLİNDE KALP KRİZİ GEÇİREREK YAŞAMINI YİTİRDİ

OTOMOBİLİNDE KALP KRİZİ GEÇİREREK YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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