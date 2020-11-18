Otomobilinde intihar etti
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Otomobilinde intihar etti

18.11.2020 11:55 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:03
Otomobilinde intihar etti

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Tezcan G. (46), evinin önünde park halindeki otomobilinde başına dayadığı av tüfeğiyle intihar etti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Tezcan G. (46), evinin önünde park halindeki otomobilinde başına dayadığı av tüfeğiyle intihar etti. Tezcan G.'nin dün koronavirüs testinin pozitif çıktığı, evinde tedavi gördüğü belirtildi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Anıl Sokak'ta meydana geldi. Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nde anahtarcılık yapan evli ve 1 çocuk babası Tezcan G., sabah saatlerinde evinin önünde park halinde bulunan 59 DM 318 plakalı otomobilinin arka koltuğunda başına dayadığı av tüfeğiyle intihar etti. İhbar üzeri olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Tezcan G.'nin koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine gittiği Keşan Devlet Hastanesi'nde yaptırdığı testin sonucunun dün pozitif çıktığı, bu nedenle evde tedavi gördüğü belirlendi. Sokak, yaya ve araç trafiğine kapatılırken, çevrede toplananlar da uyarılarak bölgeden uzaklaştırıldı. Polis ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında özel kıyafet giyerek olay yerinde inceleme yaptı. Tezcan G.'nin cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Otomobilinde intihar etti
Otomobilinde intihar etti
Otomobilinde intihar etti
Otomobilinde intihar etti
Otomobilinde intihar etti
Otomobilinde intihar etti
Otomobilinde intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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