Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü (3)
TUTUKLANDILARKonya'da, bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan Halef Okşak'ı (39), bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen Soner Sağlam (39) ile arkadaşı Görkem Güven (42), çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
23.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:33
TUTUKLANDILAR
Konya'da, bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan Halef Okşak'ı (39), bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen Soner Sağlam (39) ile arkadaşı Görkem Güven (42), çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA