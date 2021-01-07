Otomobilinde beklerken silahlı saldırıya uğradı; o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Otomobilinde beklerken silahlı saldırıya uğradı; o anlar kamerada

07.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:49
Otomobilinde beklerken silahlı saldırıya uğradı; o anlar kamerada

BURSA'da park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Murat Sofracı (33), kolundan yaralandı.

BURSA'da park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Murat Sofracı (33), kolundan yaralandı. Saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Sofracı, 16 AIU 073 plakalı otomobilinde otururken, yanına gelen kapüşonlu, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Tabancayla Sofracı'ya 3 el ateş eden saldırgan kaçtı. Kurşunların koluna isabet ettiği Sofracı ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Sofracı, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sofracı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu arada saldırı anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere; kapüşonlu bir kişinin otomobile yaklaştığı, belindeki tabancayı çıkartarak ateş edip, kaçtığı görüldü.Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pınar Gültekin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Enis Arıkan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobilinde beklerken silahlı saldırıya uğradı; o anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 14:10:56. #1.14#
title