Otomobilinde 4 bin 638 uyuşturucu hapla yakalanınca gözaltına alındı

KÜTAHYA'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 4 bin 638 uyuşturucu hap ile bir miktar kokain ve bonzai ele geçirilirken, sürücü H.Ö. gözaltına alındı.