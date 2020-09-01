Otomobilinde 3 bidon dolusu sülükle yakalanan kişiye 60 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobilinde 3 bidon dolusu sülükle yakalanan kişiye 60 bin lira ceza

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, yasa dışı sülük toplayan kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Otomobilinde 3 bidon dolusu sülükle yakalanan kişiye 60 bin lira ceza
01.09.2020 16:14 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:18

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, yasa dışı sülük toplayan kişi, jandarma tarafından yakalandı. 3 bidon içerisindeki yaklaşık 1000 sülükle yakalanan şüpheliye, 60 bin lira ceza uygulandı.

Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sutepe köyünde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramada 3 bidon içerisinde yaklaşık 1000 sülük ele geçirdi. Sülüklere jandarma ekipleri tarafından el konulurken, sürücüye 60 bin lira ceza uygulandı. Doğa Koruma Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü tarafında alınan sülükler, gölete bırakıldı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Mfö Wilma Elles Demet Şener Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana Eylül Çocuk Türk Lirası
Şu an buradasınız: Otomobilinde 3 bidon dolusu sülükle yakalanan kişiye 60 bin lira ceza - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 16:20:54. #1.15#
title