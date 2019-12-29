Otomobilin zulasından 1 milyon liralık kaçak telefon çıktı
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Otomobilin zulasından 1 milyon liralık kaçak telefon çıktı

Adana polisi otomobilinin altına yapılan zulada piyasa değeri 1 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirdi.

29.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:12
Otomobilin zulasından 1 milyon liralık kaçak telefon çıktı

polisi otomobilinin altına yapılan zulada piyasa değeri 1 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanındaki uygulamada bir otomobilden şüphelenerek durdurdu. Yapılan ilk aramada otomobilde herhangi bir şey bulunmazken polis otomobilin altını kontrol ettiğinde bir gizli bölme buldu. Zula açıldığında içinden 501 kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonların piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi.


Polis otomobildeki A.A. ve Ş.E. isimli şahısları gözaltına aldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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