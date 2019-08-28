28.08.2019 18:18

Otomobilin yön levhalarına çarpma anı araç kamerasına yansıdı

Konya'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhalarına çarptı. Bu anlar başka bir araçtaki araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ankara'dan yola çıkan ve Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gittikleri öğrenilen içerisinde 4 kişinin bulunduğu 06 BAM 646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak refüjde bulunan yön levhalarına çarptı. Trafik akışının yoğun olduğu yolda 3 adet levhaya çarpan otomobilde bulunanlar, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Otomobilde bulunanların yardımına ise diğer araç sürücüleri koşarken, bu anlar başka bir araçtaki araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA