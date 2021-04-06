Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı
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Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yan yoldaki minibüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yan yoldaki minibüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Denizli'den İzmir yönüne giden Buket S. yönetimindeki 20 EG 483 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp yan yoldaki Akın Y. yönetimindeki 20 M 0443 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada sürücü Buket Sert ile yanındaki Ayhan Duyar, Müjde Kılıç, Meryem Öztürk ve minibüs sürücüsü Akın Yiğit ile ismi öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı
Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı
Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı
Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı
Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı
Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı
Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı
Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı
Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı
Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı
Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı
Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı
Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı
Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı
Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı
Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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