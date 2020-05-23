Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı
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Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı

Malatya'da polisin düzenlediği operasyonda, bir otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi.

Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı
23.05.2020 21:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:13

Malatya'da polisin düzenlediği operasyonda, bir otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan kontrollerde yedek lastiğin içerisine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, N.B., M.K. ve M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şahıstan 1 kilo 882 gram sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 430 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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