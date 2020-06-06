Otomobilin yedek lastiğinden 521 gram uyuşturucu çıktı ESKİŞEHİR'de, polisin takibe alarak durdurduğu otomobilde yapılan aramada, yedek lastiğe gizlenmiş 521,35 gram esrar ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de, polisin takibe alarak durdurduğu otomobilde yapılan aramada, yedek lastiğe gizlenmiş 521,35 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek takibe alınan otomobil, Sivrihisar ilçesinde durduruldu. Narkotik köpeğiyle birlikte yapılan aramada, otomobilin bagajında bulunan yedek lastik içerisine gizlenmiş 521,35 gram esrar, 37 adet pres poşeti ve pres makinası ele geçirildi. Otomobil sürücüsü E.K., gözaltına alındı.Şüpheli, geçirildikleri sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA