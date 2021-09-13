OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, Alperen S. (13) yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

BURSA'da, Alperen S. (13) yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaza, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Ç.?nin kullandığı 49 34 PYV 73 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Alperen S.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Alperen S.

sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
CHP'den okullarla ilgili tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin

CHP'den okullarla ilgili tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin

 Servis aracı ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Servis aracı ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

 Karnındaki bebeği ameliyatla alınan Duygu ebe, koronavirüse yenik düştü

Karnındaki bebeği ameliyatla alınan Duygu ebe, koronavirüse yenik düştü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Beren Saat Gökhan Çıra Yeşim Salkım
Spor Diego Cristiano Ozan Tufan Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 18:59:02. #1.17#