OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
BURSA'da, Alperen S. (13) yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
BURSA'da, Alperen S. (13) yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaza, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Ç.?nin kullandığı 49 34 PYV 73 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Alperen S.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Alperen S.
sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.