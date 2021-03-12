KARABÜK Otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın yaralandı
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KARABÜK Otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın yaralandı

12.03.2021 22:22 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:41

Otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın yaralandıKARABÜK'te, yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı.

Otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın yaralandı

KARABÜK'te, yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 06 AD 562 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Elif Ş. ve Rukiye Ç.?ye çarptı. İki kadın çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARABÜK Otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın yaralandı
KARABÜK Otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın yaralandı
KARABÜK Otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın yaralandı
KARABÜK Otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın yaralandı
KARABÜK Otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın yaralandı
KARABÜK Otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın yaralandı
KARABÜK Otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın yaralandı
KARABÜK Otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın yaralandı
KARABÜK Otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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