Otomobilin yakıt tankından 14 kilo esrar çıktı; 2 tutuklama
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Otomobilin yakıt tankından 14 kilo esrar çıktı; 2 tutuklama

Otomobilin yakıt tankından 14 kilo esrar çıktı; 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da, polisin kontrol noktasında durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği 'Uzi' ile yaptığı aramada, bagajdaki yakıt tankının içinde gizlenmiş 14 kilo takoz esrar ele geçirildi.

ADANA'da, polisin kontrol noktasında durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği 'Uzi' ile yaptığı aramada, bagajdaki yakıt tankının içinde gizlenmiş 14 kilo takoz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü İ.A. ile yanındaki Y.A. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kente giren araçları kontrol noktasında durduran polis, arama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan otomobillerden birinde narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yapıldı. Ekipler, Uzi'nin, aracın bagajındaki yakıt tankına tepki vermesi üzerine detaylı arama yaptı. Yakıt tankının içine gizlenmiş 72 paket halinde 14 kilo takoz esrar ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü İ.A. ile yanındaki Y.A. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ile Y.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Otomobilin yakıt tankından 14 kilo esrar çıktı; 2 tutuklama
Otomobilin yakıt tankından 14 kilo esrar çıktı; 2 tutuklama
Otomobilin yakıt tankından 14 kilo esrar çıktı; 2 tutuklama
Otomobilin yakıt tankından 14 kilo esrar çıktı; 2 tutuklama
Otomobilin yakıt tankından 14 kilo esrar çıktı; 2 tutuklama
Otomobilin yakıt tankından 14 kilo esrar çıktı; 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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