Otomobilin yakıt deposundan uyuşturucu çıktı
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Otomobilin yakıt deposundan uyuşturucu çıktı

04.02.2021 13:42 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:46
Otomobilin yakıt deposundan uyuşturucu çıktı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polisin şüphe üzerine durduğu otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polisin şüphe üzerine durduğu otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Bekirpaşa mevkiinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada yakıt deposuna pet şişelere doldurulmuş 5 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.


- İzmitkocaeli
Otomobilin yakıt deposundan uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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