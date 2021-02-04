Otomobilin yakıt deposundan uyuşturucu çıktı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polisin şüphe üzerine durduğu otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Bekirpaşa mevkiinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada yakıt deposuna pet şişelere doldurulmuş 5 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

- İzmitkocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU