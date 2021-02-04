Otomobilin yakıt deposundan uyuşturucu çıktı
04.02.2021 13:42 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:46
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polisin şüphe üzerine durduğu otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polisin şüphe üzerine durduğu otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
- İzmitkocaeli
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Bekirpaşa mevkiinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada yakıt deposuna pet şişelere doldurulmuş 5 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
- İzmitkocaeli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU