Otomobilin Yakıt Deposundan 500 Adet Kaçak Telefon Çıktı

Niğde'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtıktan sonra Aksaray'da durdurulan otomobilin yakıt deposunda 500 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Niğde il sınırında rutin yol kontrolü yapan Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri 63 E 1161 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayarak kaçması üzerine polis ve sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Otomobilin Aksaray istikametine kaçması üzerine Niğde polisi durumu Aksaray emniyetine bildirdi. Yolda güvenlik önlemleri alan Aksaray polisi, Niğde polisi ile yaptığı ortaklaşa çalışma sonucu otomobili Aksaray sınırları içerisinde durdurdu. Araçta yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 500 adet çeşitli modellerde cep telefonu ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü Abdulhalik B., eşi ve iki çocuğuyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY