OTOMOBİLİN YAKIT DEPOSUNDAN 16,5 KİLO ESRAR ÇIKTI: 3 GÖZALTI - Haberler
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OTOMOBİLİN YAKIT DEPOSUNDAN 16,5 KİLO ESRAR ÇIKTI: 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca polisin takibiyle durdurulan otomobilin yakıt deposunda 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca polisin takibiyle durdurulan otomobilin yakıt deposunda 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi. İçinde 2 kişinin daha bulunduğu otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayıp, hızını artırarak kaçtı. Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep yolunda durduruldu, içindeki 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenen 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı.

OTOMOBİLİN YAKIT DEPOSUNDAN 16,5 KİLO ESRAR ÇIKTI: 3 GÖZALTI

OTOMOBİLİN YAKIT DEPOSUNDAN 16,5 KİLO ESRAR ÇIKTI: 3 GÖZALTI

OTOMOBİLİN YAKIT DEPOSUNDAN 16,5 KİLO ESRAR ÇIKTI: 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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