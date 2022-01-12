OTOMOBİLİN YAKIT DEPOSUNDAN 16,5 KİLO ESRAR ÇIKTI: 3 GÖZALTI

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca polisin takibiyle durdurulan otomobilin yakıt deposunda 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi. İçinde 2 kişinin daha bulunduğu otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayıp, hızını artırarak kaçtı. Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep yolunda durduruldu, içindeki 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenen 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı.