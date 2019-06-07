Otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda otomobilin yakıt deposunda 2 bin 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda şüphe üzerine ismi açıklanmayan İran uyruklu ismi şüphelinin kullandığı otomobilde arama yaptı.

Aramada otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş pet şişeler içerisinde 2 bin 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İran uyruklu sürücü "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA