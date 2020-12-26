Otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş esrarı 'Uzi' buldu
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Otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş esrarı 'Uzi' buldu

26.12.2020 10:50 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:55
Otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş esrarı 'Uzi' buldu

Adana'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yapıldı.

Adana'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yapıldı. Aramada aracın yakıt deposuna zulalanmış 10 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheli R.T.D. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine bir aracı özel eğitimli narkotik köpeği Uzi ile aradı. Uzi'nin, otomobilin yakıt deposu kısmına tepki vermesi üzerine, yapılan detaylı aramada, yakıt deposuna zulalanmış 10 kilo esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili R.T.D. gözaltına alındı. - ADANA

Otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş esrarı 'Uzi' buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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