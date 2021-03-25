ADANA Otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele geçirildiAdana'da polisin durdurduğu bir otomobilde narkotik köpek 'Marco' ile yaptığı aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 5 plastik şişe içerisinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Adana'da polisin durdurduğu bir otomobilde narkotik köpek 'Marco' ile yaptığı aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 5 plastik şişe içerisinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Sürücü N.A. (37) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, polis kontrol noktasında durdurulan şüpheli bir otomobilde narkotik köpek 'Marco' ile arama yaptı. Marco'nun tepki vermesi üzerine aracın yakıt deposu söküldü. Polisin, yaptığı detaylı aramada plastik şişelere zulalanmış halde 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü N.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenilen N.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı