OTOMOBİLİN VİTES KUTUSUNDA 5 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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OTOMOBİLİN VİTES KUTUSUNDA 5 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da şüphe üzerinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan aramada vites kutusuna gizlenmiş 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

ADANA'da şüphe üzerinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği ' Uzi' ile yapılan aramada vites kutusuna gizlenmiş 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kente girişte şüpheli görülen araçlar, polis ekipleri tarafından durdurulup, arandı. Bir otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeği 'Uzi' vites kutusuna tepki verdi. Bunun üzerine açılan vites kutusunda 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki Suriye uyruklu Mahmud Z. (30), dini nikahlı eşi Emine D. (31) ile kardeşi Muhammed Z. (23) gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Mahmud Z. ile Muhammed Z., uyuşturucudan haberler inin olmadığını öne sürdü. Hamile olan Emine D. ise uyuşturucu maddeyi Gaziantep'te tanımadığı bir kişinin araca gizlediğini, karşılığında da para teklif ettiğini iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden Mahmud Z. ile Emine D. tutuklandı, Muhammed Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTOMOBİLİN VİTES KUTUSUNDA 5 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

OTOMOBİLİN VİTES KUTUSUNDA 5 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

OTOMOBİLİN VİTES KUTUSUNDA 5 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

OTOMOBİLİN VİTES KUTUSUNDA 5 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

OTOMOBİLİN VİTES KUTUSUNDA 5 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

OTOMOBİLİN VİTES KUTUSUNDA 5 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: OTOMOBİLİN VİTES KUTUSUNDA 5 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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