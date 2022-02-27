OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLEN SERVİS OTOBÜSÜNDEKİ 15 İŞÇİ YARALANDI - Haberler

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OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLEN SERVİS OTOBÜSÜNDEKİ 15 İŞÇİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Gülnar ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsünün park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

GÜLNAR, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Gülnar ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsünün park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde meydana geldi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs, Mersin- Antalya Karayolu'ndaki viyadükte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yaklaşık 3 metre yükseklikten bağlantı yolunda park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada, belirlemelere göre işçilerden 3'ü ağır 15 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLEN SERVİS OTOBÜSÜNDEKİ 15 İŞÇİ YARALANDI

OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLEN SERVİS OTOBÜSÜNDEKİ 15 İŞÇİ YARALANDI

OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLEN SERVİS OTOBÜSÜNDEKİ 15 İŞÇİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Gülnar, Mersin, Kaza, işçi, Güncel, Haberler

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