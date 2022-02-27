Otomobilin üzerine devrilen servis otobüsündeki 15 işçi yaralandı - Haberler

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Otomobilin üzerine devrilen servis otobüsündeki 15 işçi yaralandı

AA, Yalçın Taşlıalan - Güncel
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Mersin'in Gülnar ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsünün park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

GÜLNAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsünün park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs, Büyükeceli Mahallesi Mersin- Antalya kara yolundaki viyadükte kontrolden çıktı.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten bağlantı yoluna düşen otobüs, park halindeki 33 KR 401 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 3'ü ağır 15 işçi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobilin üzerine devrilen servis otobüsündeki 15 işçi yaralandı

Otomobilin üzerine devrilen servis otobüsündeki 15 işçi yaralandı

Otomobilin üzerine devrilen servis otobüsündeki 15 işçi yaralandı

AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel

Antalya, Gülnar, Mersin, işçi, Güncel, Haberler

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