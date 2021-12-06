OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIKMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilin araçlara çarptıktan sonra bir otomobilin üzerine çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçen cumartesi gecesi Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erinç Y.'nin kullandığı 67 ABM 863 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce elektrik panosuna, ardından da park halindeki 3 araca çarptıktan sonra 67 TG 298 plakalı aracın tavanına çıktı. Kazanın ardından sürücü Erinç Y., aracını bırakarak kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kaza anının ise güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde Erinç Y.'nin kullandığı otomobilin yoldan çıktıktan sonra araçlara çarpıp havalandığı ve sonra aracın üzerinde asılı kaldığı görülüyor.

KAZADAN BİR GÜN SONRA HASTANEYE GİTMİŞ

Olayın ardından kaçan sürücü Erinç Y.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, telefonla ulaşarak teslim olmasını istedi. Teslim olmayan Erinç Y., kazadan bir gün sonra omzundaki ağrı nedeniyle gittiği hastanede gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.