Otomobilin üzerine yıkılan ağaç 3 kişi yaralandı
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Otomobilin üzerine yıkılan ağaç 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Haberler | 3. Sayfa

Otomobilin üzerine yıkılan ağaç 3 kişi yaralandı Bodrum'da seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi, meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobilin üzerine yıkılan ağaç 3 kişi yaralandı

MUĞLA - Bodrum'da seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi, meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Gündoğan Mahallesi'nde yol kenarındaki bir ağaç yola devrildi. O esnada Gündoğan- Torba yolunda seyir halinde olan bir otomobilin üzerine yıkıldı. Sürücü hemen otomobili durdurdu. Otomobilin ön kısmı ağır şekilde hasar alırken araç içerisindeki 3 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından yolda trafik akışı durdu. İhbar üzerine Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Belediye ekipleri ve vatandaşlar, ağaç motorları ve testerelerle yıkılan ağacı kesti.

Otomobilin üzerine yıkılan ağaç 3 kişi yaralandı
Otomobilin üzerine yıkılan ağaç 3 kişi yaralandı
Otomobilin üzerine yıkılan ağaç 3 kişi yaralandı
Otomobilin üzerine yıkılan ağaç 3 kişi yaralandı
Otomobilin üzerine yıkılan ağaç 3 kişi yaralandı
Otomobilin üzerine yıkılan ağaç 3 kişi yaralandı
Otomobilin üzerine yıkılan ağaç 3 kişi yaralandı
Otomobilin üzerine yıkılan ağaç 3 kişi yaralandı
Otomobilin üzerine yıkılan ağaç 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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