Otomobilin üzerinde çamaşır makinesi taşıdı
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Otomobilin üzerinde çamaşır makinesi taşıdı

Otomobilin üzerinde çamaşır makinesi taşıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman Siirt çevre yolunda otomobil üzerinde çamaşır makinesi taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü.

Batman Siirt çevre yolunda otomobil üzerinde çamaşır makinesi taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli yolculuk, arkadaki araçtan saniye saniye kaydedildi.

Batman Siirt çevre yolunda, bir otomobilin üzerinde bagajın üzerinde beyaz eşyanın olduğunu gören yolcular, neye uğradıklarını şaşırdı. Otomobilin üzerine iple tutturulan çamaşır makinesinin olduğunu gören vatandaşlar, telefonlarına sarılarak bu tehlikeli yolculuğu kaydetti. Trafiğin yoğun olduğu caddede çamaşır makinesini taşıyan otomobil, sürücülerin tepkisini çekti. - BATMAN

Otomobilin üzerinde çamaşır makinesi taşıdı
Otomobilin üzerinde çamaşır makinesi taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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